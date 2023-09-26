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  • В Днепропетровской области отец насиловал своих дочерей и сына, а мама не реагировала: что известно

В Днепропетровской области отец насиловал своих дочерей и сына, а мама не реагировала: что известно

Сегодня 16:33
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Жителя Днепропетровщины подозревают в развращении собственных детей.

Новости Днепра про В Днепропетровской области отец насиловал своих дочерей и сына, а мама не реагировала: что известно

Как сообщили в областной прокуратуре, житель Днепропетровщины насиловал своих маленьких детей, пока жены не было дома. Жертвами отца-извращенца стали две дочери и сын — 8, 9 и 11 лет.

Мужчина пользовался беспомощным состоянием детей и постоянно насиловал их, пока жены не было дома. Пострадавшие дети жаловались маме на отца, который издевался над ними, но она на это не реагировала.

Впоследствии детей у родителей забрали, потому что они не обеспечили надлежащих условий для малышей. За невыполнение обязанностей по уходу за дочерьми и сыном их лишили родительских прав.

После этого на воспитание детей забрала приемная семья, где они находятся и сейчас. Именно попечители обратились в полицию, когда пострадавшие дети рассказали новым родителям о том, что с ними делал родной папа.

По результатам комплекса следственных мероприятий, а также проведение психологического исследования детей с помощью «зеленой комнаты», информация о совершении в отношении них противоправных действий подтвердилась.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании и развращении, совершенных в отношении малолетних детей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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Новости Днепра про В Днепропетровской области отец насиловал своих дочерей и сына, а мама не реагировала: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области отец насиловал своих дочерей и сына, а мама не реагировала: что известноРусский

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