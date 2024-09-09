В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе

В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло много пожаров в экосистемах и жилом секторе.

Так, за прошедшие сутки огонь уничтожил 134 гектара наземных экосистем. Пожарные потушили 1 лесной пожар, 140 возгораний сухой растительности и 21 пожар, где очагом был мусор.

В пресс-службе ГСЧС также сообщили, что из-за возгорания сухой травы, пострадали жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки в разных районах области:

в селе Красная Долина Васильковской громады Синельниковского района из сухой растительности огонь распространился на территорию двух частных домовладений. Пламенем повреждены дома и вспомогательные сооружения;

в селе Богдановка Солонянской громады Днепровского района занялся сухостой. Огонь повредил три хозяйственных постройки;

в городе Никополь в результате горения сухой травы огнем повреждены крыши четырех домов на территории садового общества;

в городе Каменское, на переулке Довгий Южного района, возник пожар на территории частного домовладения. Горел травяной настил и дрова. Также загорелся гараж с автомобилем;

в городе Марганец Никопольского района из сухой растительности огонь распространился на территорию двух домохозяйств: загорелась крыша жилого дома и крыша хозяйственного сооружения;

в Кривом Роге, на улице Черниговской Терновского района, на заброшенной территории частного домовладения горела сухая растительность. Огнем повреждены одноэтажный дом и крыша летней кухни.

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