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  • В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе

В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе

Сегодня 08:14
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В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло много пожаров в экосистемах и жилом секторе.

Новости Днепра про В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе

Так, за прошедшие сутки огонь уничтожил 134 гектара наземных экосистем. Пожарные потушили 1 лесной пожар, 140 возгораний сухой растительности и 21 пожар, где очагом был мусор.

В пресс-службе ГСЧС также сообщили, что из-за возгорания сухой травы, пострадали жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки в разных районах области:

  • в селе Красная Долина Васильковской громады Синельниковского района из сухой растительности огонь распространился на территорию двух частных домовладений. Пламенем повреждены дома и вспомогательные сооружения;
  • в селе Богдановка Солонянской громады Днепровского района занялся сухостой. Огонь повредил три хозяйственных постройки;
  • в городе Никополь в результате горения сухой травы огнем повреждены крыши четырех домов на территории садового общества;
  • в городе Каменское, на переулке Довгий Южного района, возник пожар на территории частного домовладения. Горел травяной настил и дрова. Также загорелся гараж с автомобилем;
  • в городе Марганец Никопольского района из сухой растительности огонь распространился на территорию двух домохозяйств: загорелась крыша жилого дома и крыша хозяйственного сооружения;
  • в Кривом Роге, на улице Черниговской Терновского района, на заброшенной территории частного домовладения горела сухая растительность. Огнем повреждены одноэтажный дом и крыша летней кухни.

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