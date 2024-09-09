В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе

Так, за прошедшие сутки огонь уничтожил 134 гектара наземных экосистем. Пожарные потушили 1 лесной пожар, 140 возгораний сухой растительности и 21 пожар, где очагом был мусор.
В пресс-службе ГСЧС также сообщили, что из-за возгорания сухой травы, пострадали жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки в разных районах области:
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