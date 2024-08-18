В Днепропетровской области от российских обстрелов пострадал человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Вчера, 17 августа, на спецлинию 102 поступило около 20 сообщений от жителей Никопольщины о разрушениях и вражеских обстрелах.
Обстрелы начались еще утром. Вражеский дрон повредил частный дом на береговой линии.
После 9 часов еще один дрон враг направил на Марганецкую общину — пострадал 30-летний мужчина. Его доставили в медучреждение и оказали медицинскую помощь. За прошедшие сутки в прицеле агрессоров находились села Мировской и Покровской сельской территориальной общин. Удары производились из тяжелой артиллерии, дронов и БпЛА, — говорится в сообщении правоохранителей.
В результате обстрела возникло несколько пожаров, их потушили чрезвычайники.
Сегодня утром в городе Никополь тоже было громко. Полиция продолжает документировать преступления агрессора.
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