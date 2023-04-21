В Днепропетровской области осудили 16-летнего парня, который украл у соседа компенсацию за погибшего на войне сына

Всего парень украл почти 1,3 млн грн, из которых 900 тыс. потратил на ставки в азартных играх.

Как сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре, 16-летний подросток получил доступ к банковскому счету соседа через телефон. После чего с июня по июль переводил деньги на свой счет и счет брата.

Украденная сумма составила почти 1,3 млн грн, которые мужчина получил от государства за гибель сына – военнослужащего.

Похищенные средства несовершеннолетний потратил, в том числе почти 900 тыс. грн на ставки в азартных играх.

Ювенальные прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции приговор несовершеннолетнему злоумышленнику по факту кражи (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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