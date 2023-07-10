В Днепропетровской области общий отдых перерос в поножовщину

В Новониколаевке Днепровского района во время отдыха на местном водоеме поссорились 28-летний и 41-летний мужчина.

Конфликт перерос в драку. Они травмировали друг друга кухонными ножами.

28-летний пострадавший был доставлен в больницу. У него диагностировали проникающие ранения брюшной полости и левого бедра, а также колото-резаное ранение левой руки.

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области ответили, что открыто уголовное внедрение по статье 121 УКУ (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Одного из мужчин задержали. Нападающий установлен. Решается вопрос об извещении ему о подозрении.

Продолжается следствие.

Источник: Інформатор

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