В Днепропетровской области обломки ракеты поразили объект газовой инфраструктуры, — Минэнерго

Из-за обломков вражеской ракеты произошел взрыв на территории объекта газовой инфраструктуры. Об этом сообщает Минэнерго.
Поврежденные здания, однако, обошлись без жертв. Также в Криворожском районе действуют локальные отключения света.
Из-за боевых действий одновременно отключились 2 высоковольтные линии на Днепропетровщине.
Напомним, силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.
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