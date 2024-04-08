В Днепропетровской области обломки ракеты поразили объект газовой инфраструктуры, — Минэнерго

Частный дом имеет много преимуществ по сравнению с квартирой. Тут нет шумных соседей за стеной, никто рано утром не разбудит дрелью, также при покупке такой дом выгоднее, чем квартира аналогичного метража – дома стоят дешевле. Но вместе с тем, за…

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