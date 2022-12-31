В Днепропетровской области неизвестные угрожали взорвать здания СБУ и военкоматы

Сегодня, 31 декабря, на электронный адрес СБУ неизвестные прислали два письма, в которых угрожали взорвать здания СБУ и военкоматы области.

«Подрывник» требовал 400 гривен на пополнение счета на телефон.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

По указанным адресам отправились правоохранители. Они проверили 37 военкоматов в области, однако никаких взрывчатых или подозрительных предметов не обнаружили. Также аналогичные проверки прошли в 7 отделах СБУ в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Желтых Водах. Взрывчатые и подозрительные предметы также не найдены.

Все минирования оказались ложными.

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