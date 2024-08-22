В Днепропетровской области неизвестные повредили подземный газопровод

Напомним, сегодня плановые отключения электроэнергии для потребителей предварительно не планируются. Однако в Минэнерго призывают всех бережно и рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы потребления с 17:00 до 22:00.

Также в области по технологическим причинам были обесточены подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание возобновлено.

В одном из населенных пунктов Днепропетровщины неизвестные повредили подземный распределительный газопровод. Без газоснабжения осталось 202 абонента, сообщили в Минэнерго.

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