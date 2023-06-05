В Днепропетровской области неизвестные осквернили могилы на Аллее погибших героев

Об этом сообщила волонтер Александра Баранюк-Шишкина.
На городском кладбище в Верхнеднепровске находится Аллея погибших героев, где хоронят бойцов, погибших во время российско-украинской войны. Над местами захоронения воинов развеваются флаги на флагштоках. Недавно местные жители заметили, что их повалили на землю.
Вандалы вырвали из земли флагштоки и бросили посреди могил. Верхнеднепровцы не сдерживают свое возмущение и достаточно эмоционально комментируют действия вандалов.
Местная жительница отметила, что уже обратилась по поводу этого инцидента в полицию и к мэру города. Жители Вольногорска еще в прошлом году предлагали установить на кладбище камеры, чтобы тщательнее следить за этим местом, но этого до сих пор не сделали.
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