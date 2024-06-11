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В Днепропетровской области наибольшее количество Школ Супергероев

Сегодня 10:31
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В Днепропетровской области работает три Школы Супергероев.

Новости Днепра про В Днепропетровской области наибольшее количество Школ Супергероев

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Именно в Днепропетровской области наибольшее количество Школ Супергероев – три. Две — в наших областных больницах в Днепре, а сейчас уже Суперпреподаватели проводят уроки и в 16-й криворожской больнице, — говорится в публикации.

Школа Супергероев – уникальный проект, с помощью которого дети, длительно находящиеся в больнице, могут продолжать обучение, не покидая ее территории. Напомним, ранее мы рассказывали, что недавно в Днепропетровской области открыли еще одну Школу Супергероев, а именно в Кривом Роге.

Как сообщает глава ДОР, в криворожской больнице уже обустраивают пространство для будущих учеников-супергероев, а значит, открытие состоится совсем скоро.

Сегодня в одну из Школ Супергероев в Днепропетровской области приехала Наталья Мосейчук и посетила учеников и преподавателей школы в центре болезней Днепропетровского областного совета.

Напомним, ранее мы писали, что Днепр направляет ресурсы на тщательную подготовку к зиме, — Филатов.

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