В Днепропетровской области «наварили» 3,7 млн на ремонте столовой в воинской части

В Кривом Роге разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте столовой в воинской части.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Схему кражи бюджетных денег на ремонте столовой в военной части организовали директор и исполнительный директор одного из ООО в Днепропетровской области. Помогал дельцам инспектор по техническому надзору.

Всем трем участникам ОПГ инкриминируют завладение чужим имуществом и служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Частная компания в сговоре с инженером технадзора организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания столовой одной из воинских частей. Для этого они составили и подписали акты выполненных работ, куда внесли заведомо ложные сведения об их объемах.

Своими действиями подозреваемые нанесли 3,7 млн ущерба государству.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у подозреваемых 580 тыс. грн наличными, транспортные средства, компьютерную технику, большое количество банковских карт, печати, а также документы о хозяйственной деятельности общества.

В уголовном производстве проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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