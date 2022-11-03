В Днепропетровской области на трассе во время движения загорелся MINI Cooper

В среду, 2 ноября, в 19:48 на линию «101» сообщили о пожаре на автодороге М-29 недалеко от села Герасимовка.

Там на трассе во время движения загорелся автомобиль MINI Cooper.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Они локализовали пожар в 20:36 и ликвидировали его в 20:48.

Огонь повредил моторный отсек, салон и колеса автомобиля на площади 2 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Тополе неизвестные жгли мусор вместе с баками.

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