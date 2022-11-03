В Днепропетровской области на трассе во время движения загорелся MINI Cooper

Там на трассе во время движения загорелся автомобиль MINI Cooper.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели. Они локализовали пожар в 20:36 и ликвидировали его в 20:48.
Огонь повредил моторный отсек, салон и колеса автомобиля на площади 2 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Тополе неизвестные жгли мусор вместе с баками.
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