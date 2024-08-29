В Днепропетровской области на территории подстанции работники обнаружили обломки БПЛА

В Днепропетровской области на электроподстанции обнаружили обломки БПЛА.

Как сообщили в Минэнерго, в шести областях, среди которых Днепропетровщина, из-за обстрелов находили обломки дронов или фиксировали обесточивание в результате повреждения воздушных линий.

Известно, что на Днепропетровщине на территории подстанции работники обнаружили обезвреженные обломки БПЛА.

Напомним, по информации руководителя ДнепрОВА Сергея Лысака, ночью и утром защитники неба сбили над областью пять шахедов.

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