В Днепропетровской области на территории подстанции работники обнаружили обломки БПЛА

Как сообщили в Минэнерго, в шести областях, среди которых Днепропетровщина, из-за обстрелов находили обломки дронов или фиксировали обесточивание в результате повреждения воздушных линий.
Известно, что на Днепропетровщине на территории подстанции работники обнаружили обезвреженные обломки БПЛА.
Напомним, по информации руководителя ДнепрОВА Сергея Лысака, ночью и утром защитники неба сбили над областью пять шахедов.
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