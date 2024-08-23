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В Днепропетровской области на ремонте железной дороги присвоили 1,2 млн грн

Сегодня 13:23
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Руководителя ООО и бухгалтера подозревают в завладении 1,2 млн. бюджетных средств, которые выделили на ремонт железнодорожного участка в Синельниково.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на ремонте железной дороги присвоили 1,2 млн грн

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, между обществом и филиалом АО «Укрзализныци» был заключен договор о текущем ремонте кровли вагоносборочного участка в г. Синельниково. Учредитель ООО и бухгалтер решили присвоить часть денег, выделенных на проведение работ.

Подозреваемые сознательно внесли и утвердили ложные сведения в официальные документы о стоимости и объеме выполненных строительных работ на железнодорожном объекте.

На основании поддельных документов на счет общества излишне перечислено более 1,2 млн грн бюджетных средств, которыми в дальнейшем завладели подозреваемые. Во время обысков по местам их проживания и работы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати и документация.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

При процессуальном руководстве Синельниковской окружной прокуратуры сообщено о подозрении учредителю и бухгалтеру общества по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и подлог документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины) .

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Новости Днепра про В Днепропетровской области на ремонте железной дороги присвоили 1,2 млн грнУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области на ремонте железной дороги присвоили 1,2 млн грнРусский

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