В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно

Вчера ночью в селе Сурско-Михайловка на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста.
Об этом сообщили в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».
На место происшествия очевидцы вызвали полицию и медиков.
При осмотре на теле мужчины не обнаружили телесных повреждений. Поэтому его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.
ФОТО 18+!!!
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