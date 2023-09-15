В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно

При осмотре на теле мужчины не обнаружили телесных повреждений. Поэтому его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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