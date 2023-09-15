Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно

В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно

Сегодня 18:16
просмотров

Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно

Вчера ночью в селе Сурско-Михайловка на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста.

Об этом сообщили в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».

На место происшествия очевидцы вызвали полицию и медиков.

При осмотре на теле мужчины не обнаружили телесных повреждений. Поэтому его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В сети показали, как 40 лет назад выглядел оперный театр в Днепре: много цветов и буфет-ресторан (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:39
В сети показали, как 40 лет назад выглядел оперный театр в Днепре: много цветов и буфет-ресторан (ФОТО)

Театр оперы и балета находится на проспекте Дмитрия Яворницкого.

«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет
Новости Днепра
Сегодня 16:30
«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое…

На Днепропетровщине мужчина случайно выпал с балкона на 5 этаже
Новости Днепра
Сегодня 16:09
На Днепропетровщине мужчина случайно выпал с балкона на 5 этаже

В ночь на 15 сентября скорая приезжала к молодому человеку,…

В Днепре потерялась 86-летняя бабушка: вернуться домой ей помогла платежка
Новости Днепра
Сегодня 14:41
В Днепре потерялась 86-летняя бабушка: вернуться домой ей помогла платежка

Вчера вечером на спецлинию "102" позвонила горожанка.

Последние новости

В сети показали, как 40 лет назад выглядел оперный театр в Днепре: много цветов и буфет-ресторан (ФОТО)
В сети показали, как 40 лет назад выглядел оперный театр в Днепре: много цветов и буфет-ресторан (ФОТО)

Театр оперы и балета находится на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Сегодня 17:39
5
просмотров
Как в Днепре получить субсидию на отапливаемый сезон 2023 года
Как в Днепре получить субсидию на отапливаемый сезон 2023 года

Приближается отопительный сезон, самое время оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто этого еще не сделал.

Сегодня 17:22
3
просмотров
«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет
«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет: им нужно явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры. Этого требуют изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, принятые в прошлом году…

Сегодня 16:30
6
просмотров
На Днепропетровщине мужчина случайно выпал с балкона на 5 этаже
На Днепропетровщине мужчина случайно выпал с балкона на 5 этаже

В ночь на 15 сентября скорая приезжала к молодому человеку, который выпал с балкона.

Сегодня 16:09
6
просмотров
Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду
Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду

Укрзализныця отдает в аренду часть помещения вокзала в Днепре.

Сегодня 15:28
6
просмотров
Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресечения
Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресечения

В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.

Сегодня 15:00
7
просмотров
Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)
Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Еще 20 лет назад в самом центре Днепра стояли небольшие двухэтажные домики постройки 1890-х годов со всех сторон облепленные лестницами, балконами и верандами. Это были коммунальные квартиры, людей туда заселили после Второй мировой войны. Когда в городе началось активное строительство…

Сегодня 14:52
7
просмотров
В Днепре потерялась 86-летняя бабушка: вернуться домой ей помогла платежка
В Днепре потерялась 86-летняя бабушка: вернуться домой ей помогла платежка

Вчера вечером на спецлинию "102" позвонила горожанка.

Сегодня 14:41
5
просмотров
В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают
В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают

В Украине в четырех областях протестуют "систему электронного кейс-менеджмента".

Сегодня 14:14
2
просмотров
В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)
В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)

Инцидент произошел в центре Днепра на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Сегодня 13:36
21
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх