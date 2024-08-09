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В Днепропетровской области на кладбище неизвестные совершили акт вандализма у могилы

Сегодня 08:52
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На одном из кладбищ в Синельниковском районе вандалы осквернили могилу.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на кладбище неизвестные совершили акт вандализма у могилы

В ночь на 9 августа в Синельниковском районе двое неизвестных, похожих на подростков, пытались сломать флаг Украины у могилы на кладбище.

Весь процесс, сопровождавшийся нецензурной бранью и смехом, был снят на видео, которое впоследствии распространилось в местных Telegram-каналах.

Главным «героем» видео стал парень, похожий на подростка, пытавшегося сломать украинский флаг. Фиксировала это его подруга, которая на протяжении всего процесса смеялась и ругалась.

В комментариях к публикации местные возмущены и выразили свою злость по данному инциденту.

Ой, ну это просто ужас! Как можно это делать? Флаг Украины – это символ нашей гордости и единства. Надеюсь, что соответствующие органы приняли меры, а такие вандалы получат по заслуге. Мне кажется, мы все должны объединяться, чтобы защитить наши ценности и традиции. Давайте не будем безразличны к таким событиям! — написала в комментариях пользовательница Telegram Мария.

Местные отмечают – вандалы должны быть наказаны.

Некоторые из комментаторов утверждают, что событие произошло в поселке Межово, а также сообщили, что снимавшая видео девушка также принимала участие в повреждении украинского флага.

Зачем подростки решили сделать это ночью, зачем им флаг и удалось ли им сделать задуманное — пока не сообщается. Также неизвестно, кому принадлежит могила.

Заметим, что согласно статье 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества«, вандализм, повреждение или разрушение имущества, размещенного в общественных местах, в том числе памятников, не включенных в Государственный реестр национального культурного достояния, караются штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до трехсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее мы писали о сорванных флагах, изуродованных памятниках: в Днепре на кладбище вандалы осквернили могилы Защитников.

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