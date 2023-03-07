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В Днепропетровской области на ходу загорелся BMW

Сегодня 08:00
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6 марта в селе Богдановка во время движения загорелся автомобиль BMW. Спасатели прибыли на место и потушили легковушку.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на ходу загорелся BMW

Огонь полностью уничтожил BMW на площади 4 кв.

Все детали происшествия устанавливают работники правоохранительных органов.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на ходу загорелся BMW

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