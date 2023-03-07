В Днепропетровской области на ходу загорелся BMW

6 марта в селе Богдановка во время движения загорелся автомобиль BMW. Спасатели прибыли на место и потушили легковушку.

В течение суток в Днепре зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-19.

Вечером 6 марта в Днепре под колесами трамвая №6 погиб…

В бою в Харьковской области погиб житель Днепропетровщины Антон Ломтев.

Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном…

Как работает общественный транспорт Днепра 7 марта Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Ужас: в Днепре на Луговском трамвай переехал человека Вечером 6 марта в Днепре под колесами трамвая №6 погиб человек. просмотров

Обстреляли Никополь и повредили частные дома: оккупанты продолжают уничтожать Днепропетровщину В понедельник 6 марта российские военные обстреляли Никополь (Днепропетровская область) и повредили частные дома. просмотров

ВСУ отбили атаки возле Бахмута и поразили склады с военной техникой окупантов, — Генштаб Украинские военные постоянно держат линию фронта в районе Бахмута Донецкой области и нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. 1 просмотров

Совершал сексуальное насилие над соседскими детьми: в Днепре будут судить мужчину При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту совершения сексуального насилия в отношении малолетних детей (ч. 4 ст. 153 УК Украины). 0 просмотров

Воду и тепло уже восстановили: ситуация в Днепре по состоянию на вечер 6 марта Коммунальные службы Днепра завершают работу по заявкам жителей города о засорении канализационных сетей водоотвода, а также по обращениям о повреждениях на сетях водоснабжения. просмотров