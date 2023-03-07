В Днепропетровской области на ходу загорелся BMW

Огонь полностью уничтожил BMW на площади 4 кв.
Все детали происшествия устанавливают работники правоохранительных органов.
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