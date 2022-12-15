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В Днепропетровской области на ходу вспыхнуло авто

Сегодня 07:15
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Об этом сообщает «Днепр Инфо», ссылаясь на главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на ходу вспыхнуло авто

14 декабря в Никополе Днепропетровской области на улице Херсонской загорелась легковушка ВАЗ-2109. 

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание возникло в моторном отсеке во время движения легковушки. Пламя охватило моторный отсек и перекинулось на салон машины.

Пожар распространился на площади в два квадратных метра, повредив салон авто и моторный отсек. Возгорание спасатели оперативно локализовали и потушили пожар. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В спасательной операции участвовали семь сотрудников Госслужбы.  

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