В Днепропетровской области на ходу вспыхнуло авто

Об этом сообщает «Днепр Инфо», ссылаясь на главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

14 декабря в Никополе Днепропетровской области на улице Херсонской загорелась легковушка ВАЗ-2109.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание возникло в моторном отсеке во время движения легковушки. Пламя охватило моторный отсек и перекинулось на салон машины.

Пожар распространился на площади в два квадратных метра, повредив салон авто и моторный отсек. Возгорание спасатели оперативно локализовали и потушили пожар. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В спасательной операции участвовали семь сотрудников Госслужбы.

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