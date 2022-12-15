В Днепропетровской области на ходу вспыхнуло авто

14 декабря в Никополе Днепропетровской области на улице Херсонской загорелась легковушка ВАЗ-2109.
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание возникло в моторном отсеке во время движения легковушки. Пламя охватило моторный отсек и перекинулось на салон машины.
Пожар распространился на площади в два квадратных метра, повредив салон авто и моторный отсек. Возгорание спасатели оперативно локализовали и потушили пожар. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В спасательной операции участвовали семь сотрудников Госслужбы.
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