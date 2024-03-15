В Днепропетровской области мужчина избил жену и собственного 7-летнего сына: подробности от медиков

В Днепропетровской области мужчина избил жену и маленького сына.

В Новомосковском районе домашний тиран избил женщину и своего ребенка. Инцидент произошел вечером 12 марта. К Новомосковской станции экстренной медицинской помощи обратилась местная жительница, сообщила работница «скорой» Татьяна Есич.

Приехав по вызову, фельдшеры выяснили, что 38-летний мужчина избил свою жену и 7-летнего сына. У обоих многочисленные травмы и ушибы.

У мальчика закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма живота. Множественные ушибы и гематомы головы, грудной клетки, конечностей. Дома были также его 15-летняя сестра и 3-летний брат, которые, к счастью, физически не пострадали от рук отца, а лишь имели острую реакцию на стресс.

У матери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Всех четырех забрали в местную больницу.

По словам медиков, это уже не первый раз, когда мужчина бьет своих родных и «дает волю кулакам», однако в этот раз побои были такими серьезными, что семье понадобилась медицинская помощь.

На время прибытия бригады ЭМД по вызову изверга уже забрали сотрудники полиции. Фельдшер Виктория не могла сдержать слез, когда вспоминала этот вызов и избитого мальчика. Спасибо бригаде ЭМД за отзывчивость, человечность и профессионализм. Неравнодушие к чужой беде побуждало держать связь с семьей. Известно, что мальчик обследован, к счастью, у него не обнаружено угрожающего состояния. А мать решила вывезти детей как можно дальше от недо- мужа. Это хотя спасет детей от возможного увечья и психических расстройств, — рассказала Татьяна Есич.

Медики надеются на справедливое наказание для пьющего и поднимающего кулаки на беззащитных жену и детей мужчины.

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