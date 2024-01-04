В Днепропетровской области мужчина выжил после падения с 5-го этажа

На днях до Никопольской станции ЭМД поступил вызов о травмированном горожанине. Как сообщила медик Мария Авдиенко, на одной из центральных улиц Никополя мужчина среднего возраста выпал из окна 5-го этажа и выжил. На место немедленно выехала бригада «скорой».
Пострадавший самостоятельно дышал, но был без сознания. У него повреждение головы, туловища и конечностей. Приехавшие на вызов медики обезболили пациента, иммобилизовали его и начали инфузионную терапию.
В тяжелом состоянии его через 26 минут госпитализировали в больницу.
Далее – госпитализация в Никопольскую больницу №4, где пациент был передан специалистам «вторички», — отметила медик.
Мария отметила, что январь всегда насыщенный месяц в работе экстренной медицинской помощи. В настоящее время растет количество дорожно-транспортных происшествий, острых инфарктов и инсультов. А в условиях войны, это все происходит на фоне участившихся взрывов БПЛА и артобстрелов.
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