В Днепропетровской области мужчина украл 122-летнюю Библию из храма

Мужчина из Кривого Рога пытался утащить раритетную Библию.

27 декабря настоятель одного из храмов Кривого Рога заметил, что Библия 1901 года выпуска исчезла. Священник обратился к стражам порядка и сообщил о пропаже раритетной книги.

Как оказалось позже, раритетную Библию украл 63-летний местный житель. Задержанный объяснил, чтобы якобы взял книгу, которая была в общем доступе, почитать и планировал затем вернуть ее в храм.

Однако это не поможет мужчине избежать наказания. Старинную книгу, которой 122 года вернули в храм. Судьбу верующего, укравшего Библию, будет решать суд.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Днепропетровская третья по количеству действующих храмов УПЦ МП.

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