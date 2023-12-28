Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области мужчина украл 122-летнюю Библию из храма

Сегодня 16:57
просмотров

Мужчина из Кривого Рога пытался утащить раритетную Библию.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина украл 122-летнюю Библию из храма

27 декабря настоятель одного из храмов Кривого Рога заметил, что Библия 1901 года выпуска исчезла. Священник обратился к стражам порядка и сообщил о пропаже раритетной книги.

Как оказалось позже, раритетную Библию украл 63-летний местный житель. Задержанный объяснил, чтобы якобы взял книгу, которая была в общем доступе, почитать и планировал затем вернуть ее в храм.

Однако это не поможет мужчине избежать наказания. Старинную книгу, которой 122 года вернули в храм. Судьбу верующего, укравшего Библию, будет решать суд.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Днепропетровская третья по количеству действующих храмов УПЦ МП.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина украл 122-летнюю Библию из храмаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина украл 122-летнюю Библию из храмаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жителей Днепропетровщины предупреждают о звуках взрывов: будет громко
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Жителей Днепропетровщины предупреждают о звуках взрывов: будет громко

Без паники – все под контролем!

Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 19:33
Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

После урагана 27 декабря над Днепром, Никополем и Кривым Рогом…

Жители Кривого Рога просят отменить бесплатный проезд в транспорте
Новости Днепра
Вчера 18:02
Жители Кривого Рога просят отменить бесплатный проезд в транспорте

Криворожцы предлагают отменить бесплатный проезд в городском транспорте.

Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной пары
Новости Днепра
Вчера 13:38
Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной пары

Спустя полгода в Кривом Роге удалось задержать банду, ограбившую пожилых…

Последние новости

Как 2023 год отразился на кошельке днепрян: повышение цен на продукты, рост тарифов и новые пенсии
Как 2023 год отразился на кошельке днепрян: повышение цен на продукты, рост тарифов и новые пенсии

Через три дня наступает новый год. В 2023 году жизнь жителей Днепра менялась от месяца к месяцу: росли цены, повышались тарифы, у пенсионеров менялся размер пенсии.

Сегодня 17:45
5
просмотров
Как в Днепре будет работать общественный транспорт в праздничные дни
Как в Днепре будет работать общественный транспорт в праздничные дни

Важная информация!

Сегодня 17:05
4
просмотров
В Днепре «влюбленная» вьетнамская свинья помогла «поставить на ноги» раненого ишака из Харькова
В Днепре «влюбленная» вьетнамская свинья помогла «поставить на ноги» раненого ишака из Харькова

В Днепре свинья помогла поставить на ноги раненого осла из Харькова.

Сегодня 16:19
5
просмотров
В небе над Днепром заметили загадочный «портал» (ФОТО)
В небе над Днепром заметили загадочный «портал» (ФОТО)

Впечатляет!

Сегодня 16:17
9
просмотров
Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре снова работает: назвали даты, когда можно прокатиться
Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре снова работает: назвали даты, когда можно прокатиться

В парке Глобы открыли зимний сезон детской железной дороги.

Сегодня 15:33
4
просмотров
12 самых запоминающихся событий Днепра за 2023 год в фото
12 самых запоминающихся событий Днепра за 2023 год в фото

2023 год подходит к концу. Он был богат на разные события, и плохие, и хорошие. Для каждого из жителей Днепра этот год запомнился по-своему. В жизни нашего города в этом году было много происшествий, курьезов, задержаний, трагических событий, часть из…

Сегодня 15:06
5
просмотров
Прогнозы о ВСУ в Крыму осуществились – украинцы были там в этом году, – представитель ГУР
Прогнозы о ВСУ в Крыму осуществились – украинцы были там в этом году, – представитель ГУР

Прогнозы о том, что украинские войска зайдут в оккупированный Крым летом 2023 года осуществились, поскольку Силы обороны действительно были на полуострове.

Сегодня 15:01
4
просмотров
Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца
Гимнастка-чемпионка из Днепра и танцовщик Женя Кот ждут долгожданного первенца

Наталья Татаринцева и Женя Кот сообщили, что ждут ребенка.

Сегодня 14:53
4
просмотров
В Днепре в Сильпо продают «золотую» малину: более 2000 грн за килограмм
В Днепре в Сильпо продают «золотую» малину: более 2000 грн за килограмм

На ежевику и смородину цены также не маленькие.

Сегодня 14:34
7
просмотров
В сети показали, как выглядела «стена Цоя» в Днепре без надписей (ФОТО)
В сети показали, как выглядела «стена Цоя» в Днепре без надписей (ФОТО)

Показали уникальные фото "стены Цоя" без надписей.

Сегодня 14:02
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх