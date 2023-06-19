В Днепропетровской области мужчина сломал позвоночник, упав с черешни

Мужчина травмировался, упав с черешни.

Об этом рассказала медик Лариса Быданцева.

Инцидент произошел 17 июня в Криничанском районе. Вызов на станцию экстренной помощи поступил около 9 часов вечера. 46-летний мужчина свалился с черешни и травмировался. Приехав по вызову, медики «скорой» выяснили, что пострадавший упал с 3-метровой высоты.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, полез на черешню, но не удержался на ветке и упал с дерева. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом шейного отдела позвоночника, тетрапарез.

На месте ему оказали экстренную медицинскую помощь, а затем госпитализировали в одну из больниц Днепра.

Медики призывают быть осторожными и не употреблять алкоголь.

Напомним, ранее в Днепре скончалась 16-летняя девушка, отравившаяся свежими фруктами.

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