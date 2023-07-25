В Днепропетровской области мужчина пытался себе сделать харакири: что с ним

Об этом инциденте рассказал медик Владимир Суховей.
Недавно в Областной центр экстренной медицинской помощи поступил вызов о мужчине, который получил ножевое ранение. На место отправилась бригада скорой.
Как выяснилось, мужчина пытался лишить себя жизни, воткнув нож в живот. То есть сделать харакири. Медики осмотрели потерпевшего, остановили кровотечение, ввели кровоостанавливающие препараты и немедленно забрали в местную больницу в городе Синельниково.
Медики успели вовремя, поэтому мужчина сейчас получает необходимую помощь и получил второй шанс на жизнь.
Для справки: харакири – практика ритуального самоубийства в древней Японии. В остальном мире так начали называть процесс, когда человек сам себе наносит удар в живот, с целью совершить суицид.
Напомним, в Днепре мужчина застрелился в тире.
Обратите внимание! Если вы или ваши родные в депрессивном состоянии – обратитесь к специалисту. Жители Днепропетровщины могут позвонить по телефону на бесплатную горячую линию психологической помощи 0 800 33 07 69.
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