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  • В Днепропетровской области мужчина обманул 4 переселенцев, которые хотели арендовать квартиру

В Днепропетровской области мужчина обманул 4 переселенцев, которые хотели арендовать квартиру

Сегодня 10:56
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В Покрове на Днепропетровщине мужчина обманывал переселенцев, которые хотели арендовать жилье.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина обманул 4 переселенцев, которые хотели арендовать квартиру

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

34-летний житель Покрова размещал объявления о сдаче квартир на тематических сайтах. Когда к нему обращались потенциальные квартиранты, он заставлял их заплатить задаток, чтобы «забронировать» место. После того как люди посылали ему деньги на карточку, мужчина исчезал и не отвечал на звонки.

Таким образом мужчина обманул 4 вынужденных переселенцев, бежавших от войны в Покров. О преступной схеме узнали правоохранители, которые задержали мошенника, объявили ему о подозрении, а украденные деньги вернули владельцам.

Полицейские призывают не перечислять деньги незнакомцам, но если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь на линию 102.

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