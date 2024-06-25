В Днепропетровской области мужчина не выключил водонагреватель и погиб в душе от удара тока

О несчастном случае рассказала врач Никопольской станции скорой медицинской помощи Валентина Марченко. По ее словам, 64-летний мужчина решил принять душ у себя во дворе. Он включил электрический водонагреватель и погрузил его в бачок пожилого душа. Не выключив прибор, он открыл воду, встал под душ и сразу упал от удара тока. Находившиеся во дворе люди пытались помочь пострадавшему, но также получили поражение электротоком. Врачи не смогли спасти мужчину.
Об этом Валентина Марченко написала на своей странице в Facebook.
Она также рассказала о еще двух несчастных случаях в результате удара тока, которые произошли на прошлой неделе.
Смертельный удар током получил 60-летний электромонтер, который в свободное от работы время, пренебрегая правилами безопасности, ремонтировал проводку, которая находилась под напряжением 380 вольт.
Еще одно несчастное событие произошло на производстве. Там 50-летний электромонтер работал в релейном шкафу и получил поражение напряжением 6000 вольт. Окружающие пытались помочь ему, проводили реанимационные мероприятия до приезда бригады ЭМД. Приехавшие на место врачи также пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, мужчина погиб.
Врач Валентина Марченко призвала людей быть осторожными с электроприборами.
“За последнюю неделю на Никопольскую станцию экстренной медицинской помощи, структурное подразделение КП ОЦЭМД и МКДОР трижды поступали вызовы – поражение электротоком. И во всех трех случаях – плачевный результат, медицинским работникам, приезжавшим на помощь пострадавшим, пришлось констатировать смерть пострадавших. Медицинские работники обращаются ко всем – люди, будьте осторожны, не допускайте ошибок при работе с электроприборами, помните, что они могут быть роковыми!”, — подчеркнула Валентина Марченко.
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