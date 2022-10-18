В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб

Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и намеренно бросился под поезд.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Все детали устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика.
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