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В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб

Сегодня 18:15
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Сегодня, 18 октября, около 10:18 в Вольногорске Днепропетровской области поезд сбил мужчину.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и намеренно бросился под поезд.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Все детали устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика.

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