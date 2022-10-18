В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб

По предварительной информации, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и намеренно бросился под поезд.

Сегодня, 18 октября, около 10:18 в Вольногорске Днепропетровской области поезд сбил мужчину.

Сегодня, 17 октября, примерно в 6:20 на улице Паникахи произошла…

Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии Представитель Днепровского яхт-клуба «Сич» Андрей Гусенко хорошо выступил на парусных соревнованиях в Италии. Наш спортсмен завоевал «бронзу». просмотров

Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц. Названные в честь людей, которые не имеют никакого отношения к городу улицы, проспекты и скверы получили имена в честь тех, кто не только родился в Днепре, но и помогал развиваться… просмотров

На Днепропетровщине лесника чуть не раздавила сосна Муж выполнял работы в лесничестве, когда на него упало дерево. просмотров

Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика В августе мужчина убил 13-летнего подростка, пока его родителей не было дома. просмотров

В Днепре сузят дорогу у железнодорожного вокзала В Днепре у железнодорожного вокзала временно сузят дорогу. просмотров