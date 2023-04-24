В Днепропетровской области молодая женщина бросилась под электричку

Женщина выжила. Ей оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает «Информатор».

Там 26-летняя женщина бросилась под электропоезд. Это произошло, когда он тормозил возле перрона.

В воскресенье, 23 апреля, в Вольногорске произошел ужасный инцидент.

В понедельник, 24 апреля, в 03:12 на линию «101» сообщили…

Кинологиня из Павлоградского поисково-спасательного отряда встретилась со своим любимцем.

За убийство родного брата днепрянин проведет за решеткой 11 лет.

Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО) На левом берегу Днепра вот уже несколько десятков лет работает авторынок. В разное время владельцы железных коней привозили сюда свою технику для продажи. просмотров