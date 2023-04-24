В Днепропетровской области молодая женщина бросилась под электричку

В воскресенье, 23 апреля, в Вольногорске произошел ужасный инцидент.
Там 26-летняя женщина бросилась под электропоезд. Это произошло, когда он тормозил возле перрона.
Об этом сообщает «Информатор».
Женщина выжила. Ей оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в тире застрелился 20-летний юноша: комментарий полиции.
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