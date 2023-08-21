В Днепропетровской области Kia слетела в кювет и перевернулась: погибла женщина, пострадал мужчина

Там водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением и слетел в кювет. В результате авто перевернулось.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:03.
Спасатели вместе с представителями полиции поставили на колеса транспортное средство.
К сожалению, в результате аварии погибла 27-летняя пассажирка легковушки.
33-летнего водителя с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, травма грудной клетки – госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП будут устанавливать сотрудники полиции.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина.
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Александра Лучка
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