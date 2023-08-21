В Днепропетровской области Kia слетела в кювет и перевернулась: погибла женщина, пострадал мужчина

Сегодня, 21 августа, на улице Центральной села Вербки Павлоградского района произошла авария.

Там водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением и слетел в кювет. В результате авто перевернулось.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:03.

Спасатели вместе с представителями полиции поставили на колеса транспортное средство.

К сожалению, в результате аварии погибла 27-летняя пассажирка легковушки.

33-летнего водителя с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, травма грудной клетки – госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП будут устанавливать сотрудники полиции.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина.

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