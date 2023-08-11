Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

Сегодня 18:00
просмотров

Сегодня слишком "аварийный" день...

Новости Днепра про В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

Так, в Днепропетровской области возле села Лобойковка произошла авария. Там Kia слетела с трассы под мост и застряла.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, авто занесло на мокрой дороге.

В момент аварии в салоне находились две женщины и двое детей – 6 и 13 лет.

К счастью, никто не пострадал.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были детиУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были детиРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили
Новости Днепра
Сегодня 15:15
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

В суде воровка признала свою вину.

Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град
Новости Днепра
Сегодня 13:33
Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град

На Днепропетровщине бушует непогода.

74-летний водитель поехал на «красный»: в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi
Новости Днепра
Сегодня 11:50
74-летний водитель поехал на «красный»: в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Днепропетровщина – область, где разводятся чаще всего
Новости Днепра
Сегодня 10:34
Днепропетровщина – область, где разводятся чаще всего

Лидер по частоте и количеству разводов – Киев, но среди…

Последние новости

Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)
Вблизи Днепра из-за удара молнии горел дом (ВИДЕО)

Ненастье бушует на Днепропетровщине.

Сегодня 17:26
3
просмотров
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать
Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать

14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В этот день в церковь несут мед и мак, едят выпечку и не занимаются рукоделием. В старину по погоде на Спас люди предсказывали, каким будет следующий год.

Сегодня 17:23
6
просмотров
В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)
В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)

Сегодня в Днепре пасмурно и дождливо, но горожане могут улучшить себе настроение маленькими цветущими солнышками.

Сегодня 17:18
6
просмотров
Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре
Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

На днях в Днепре анонсировали появление кругового перекрестка на проспекте Калнышевского.

Сегодня 16:26
3
просмотров
«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум
«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум

В Днепре продолжается большой молодежный форум.

Сегодня 16:11
3
просмотров
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны

Готовьтесь!

Сегодня 16:00
14
просмотров
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик

В Днепре патрульные помогли вернуться домой потерявшемуся мальчику.

Сегодня 15:24
5
просмотров
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

В суде воровка признала свою вину.

Сегодня 15:15
7
просмотров
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек

В Днепре орудует стая собак, которая каждую ночь разрывает животных.

Сегодня 14:36
4
просмотров
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон

Ужасный инцидент произошел ночью 9 августа в доме по улице Набережная Победы, 140.

Сегодня 14:05
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх