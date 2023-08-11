В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

Сегодня слишком "аварийный" день...

Так, в Днепропетровской области возле села Лобойковка произошла авария. Там Kia слетела с трассы под мост и застряла.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, авто занесло на мокрой дороге.

В момент аварии в салоне находились две женщины и двое детей – 6 и 13 лет.

К счастью, никто не пострадал.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi.

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