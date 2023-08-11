В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

Так, в Днепропетровской области возле села Лобойковка произошла авария. Там Kia слетела с трассы под мост и застряла.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, авто занесло на мокрой дороге.
В момент аварии в салоне находились две женщины и двое детей – 6 и 13 лет.
К счастью, никто не пострадал.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi.
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Александра Лучка
Автор:
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