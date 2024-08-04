В Днепропетровской области граната взорвалась в доме: пострадал 10-летний мальчик

Взрыв раздался 1 августа в селе Кулиши Петриковского района.
По предварительной информации, инцидент произошел в 22:30.
Травмировался 10-летний мальчик. У него диагностировали ожоги лица, туловища, рук и ног. Ребенка доставили в больницу в Днепре. Также пострадала его мать. У нее – ожоги руки и бедра, — говорится в сообщении.
У еще одного мужчины, находившегося в доме, ожоги тела.
Читайте также:
Автор:
Сегодня российские войска снова обстреляли Никопольщину.
В Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием скорой.
Пограничники задержали троих мужчин из Днепропетровской области.
В центре города Днепр ретро-трамвай сошел с рельсов.
Сегодня российские войска снова обстреляли Никопольщину.
В Никопольском районе пожарные ликвидировали последствия ДТП.
В Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием скорой.
Пограничники задержали троих мужчин из Днепропетровской области.
В центре города Днепр ретро-трамвай сошел с рельсов.
Сегодня, 4 июля, на заезде на Новый мост в Днепре произошло ДТП.
На войне с рф погиб воин из Днепропетровской области.
В Никопольском районе произошел пожар на территории частного домовладения.
Сегодня ночью Защитники неба сбили вражеский шахед над областью.
В Павлоградском районе задержали квартирного вора.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!