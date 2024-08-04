В Днепропетровской области граната взорвалась в доме: пострадал 10-летний мальчик

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Взрыв раздался 1 августа в селе Кулиши Петриковского района.

По предварительной информации, инцидент произошел в 22:30.

Травмировался 10-летний мальчик. У него диагностировали ожоги лица, туловища, рук и ног. Ребенка доставили в больницу в Днепре. Также пострадала его мать. У нее – ожоги руки и бедра, — говорится в сообщении.

У еще одного мужчины, находившегося в доме, ожоги тела.

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