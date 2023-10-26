В Днепропетровской области «генделик» наливал детям алкоголь во время комендантского часа

Развлекательное заведение работало на территории Каменского района. Во время рейда полицейские обнаружили бар, где торговали алкоголем во время комендантского часа. Напитки без лицензии продавали несовершеннолетним ребятам.
Как сообщили в полиции, во время отработки района 21 и 22 октября в баре сидели около 40 выпивавших человек. Среди посетителей были парни и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Правоохранители вызвали их родителей и составили на них протоколы за невыполнение родительских обязанностей.
В заведении изъяли 212 литров алкогольных напитков на сумму 32 тысяч гривен, которые продавали без соответствующих документов. На владельца бара был составлен административный протокол.
Полицейские напомнили, что продавать подакцизные товары можно только при наличии специальной лицензии. Кроме того, правоохранители призывают не забывать о действии комендантского часа. В частности, в Каменском районе она действует с 24:00 до 5:00.
В будущем правоохранители планируют постоянно повторять подобные рейды по развлекательным заведениям.
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