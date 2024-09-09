В Днепропетровской области экс-директор коммунального предприятия закупала электроэнергию по завышенной цене

По данным следствия, в 2021 году между городским жилищно-коммунальным предприятием и обществом был заключен договор о закупке электроэнергии. В договоре верно указывались плановый размер и цена. Затем служащая неоднократно вносила изменения в договор путем заключения дополнительных соглашений, в которых без причины увеличивала стоимость электроэнергии. Так территориальной громаде города был нанесен ущерб на сумму 1,3 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
«В результате противоправных действий подозреваемой на счет общества излишне перечислено более 1,3 млн грн бюджетных средств и нанесен ущерб территориальной громаде города», — говорится в сообщении.
В настоящее время бывшему директору жилищно-коммунального предприятия сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
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