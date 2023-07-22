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В Днепропетровской области девушка продавала в Instagram несуществующую военную одежду

Сегодня 17:52
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Девушка наживалась на людях, покупавших одежду для военных.

Новости Днепра про В Днепропетровской области девушка продавала в Instagram несуществующую военную одежду

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Жительница Желтых Вод обманывала людей, которые хотели приобрести военную одежду. 21-летняя девушка создала Instagram-магазин, где разместила объявление о продаже спецформы. Из нескольких аккаунтов мошенница принимала заказы и просила оплатить предоплату. Когда покупатели присылали деньги — продавщица исчезала.

Обманутые покупатели обратились к полицейским. Впоследствии правоохранители установили, что к преступлению причастна 21-летняя жительница Желтых вод. На сегодня подтверждено 4 случая мошенничества. Жертв может быть больше, но пока следователи проверяют другие обращения от обманутых людей.

По согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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