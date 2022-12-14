В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок

Всего в городе насчитывается 1 проспект, 1 бульвар, 227 улиц, 78 переулков и 6 проездов. Общая их протяженность – 361 километр.

Теперь в городе вместо улицы Гагарина появилась улица Каденюка, вместо улицы Пушкина — улица Василия Симоненко, а переулок Московский получил название Свободный.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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