В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Теперь в городе вместо улицы Гагарина появилась улица Каденюка, вместо улицы Пушкина — улица Василия Симоненко, а переулок Московский получил название Свободный.
Всего в городе насчитывается 1 проспект, 1 бульвар, 227 улиц, 78 переулков и 6 проездов. Общая их протяженность – 361 километр.
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