В Днепропетровской области бывший уголовник готовил ракетный удар по заводу

Как сообщили в СБУ, к 9 годам за решеткой приговорили жителя Каменского, который с начала войны работал на ФСБ и помогал планировать ракетный удар по одному из местных заводов.
Бывший уголовник фотографировал «периметр» и внутреннюю территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности. Также агент посылал геолокацию местного ЦНАПа.
Его вычислили и задержали. Суд вынес приговор изменнику — 9 лет тюрьмы.
Напомним, коммунальница одного из ОСМД Днепра считает украинцев нацистами. Женщина задержала СБУ за антиукраинскую пропаганду и поддержку вооруженной агрессии РФ.
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