В Днепропетровской области бывшая промзона стала природоохранной территорией

В Кривом Роге существует ландшафтный заказник, ранее бывший промзоной.

О многочисленных карьерах Кривого Рога известно всем. Здесь их больше всего в Украине. Тысячи гектаров занимает территория бывших шахт и искусственных прудов, образовавшихся после десятилетий рудодобывающих работ.

Местные жители рассказали об одном необычном карьере, бывшем бывшей промзоной, ставшим ландшафтным заказником. Речь идет об оазисе, который образовался на Ингульке. Детальнее об этом рассказали в Facebook-сообществе «Марс в Кривом Роге».

На фото — пляж на затопленном карьере ландшафтного заказника «Визирка» на Ингульце.

Когда-то промышленная территория добычи железной руды открытым способом превратилась в природоохранную зону. Всего на территории заказника расположены три затопленных карьера с чистой родниковой водой.

Озеро фото находится в последнем карьере.

Оно не самое большое. Самое большое озеро заказника расположено во втором карьере, который и сам является самым большим из трех. На нем нет пляжа, но есть места для заката и купания. Лично я его и предпочитаю, потому что в нем почти никто не купается и тишина, – говорится в сообщении.

Автор сообщения также рассказал, что когда-то купил у местного мужчины, якобы, коготь саблезубого тигра и ракушки допотопных морских животных, которые он нашел на затопленных верхних горизонтах одного из этих карьеров, когда нырял.

Кроме этого, на отвалах этих карьеров можно увидеть фазанов, куропаток и лис.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: