В Днепропетровской области браконьер наловил рыбы почти на 60 тыс. грн убытков

Кроме того, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Сетки и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

На рыбалку составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КУоАП.

Мужчина ловил рыбу запрещенными орудиями. А именно 2 сетками (160 метров).

Патрульные Днепропетровщины совместно с сотрудниками отделения полиции в речном порту Амур-Гавань разоблачили грубое нарушение правил рыболовства.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль .

В Днепропетровской области на Каменском водохранилище мужчина наловил рыбы почти на 60 тысяч гривен ущерба.

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