В Днепропетровской области браконьер наловил рыбы почти на 60 тыс. грн убытков

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.
Патрульные Днепропетровщины совместно с сотрудниками отделения полиции в речном порту Амур-Гавань разоблачили грубое нарушение правил рыболовства.
Мужчина ловил рыбу запрещенными орудиями. А именно 2 сетками (160 метров).
Таким образом, нарушителю удалось добыть 30 килограммов рыбы — карась серебристый, сазан, лещ, судак.
Ущерб, причиненный рыбным запасам, составляет 58 072 гривен.
На рыбалку составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КУоАП.
Кроме того, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Сетки и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
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