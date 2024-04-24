В Днепропетровской области 9-летнего мальчика затянуло в токарный станок

Несчастный случай произошел 22 апреля в селе Вишневое. 9-летний мальчик вместе с матерью приехал в гости к дедушке и пошел играть к соседским детям. В хозяйственной постройке стоял токарный станок. Ребёнок зацепился кофтой за него и его руку затянуло в машину.
Об этом сообщает «Информатор».
Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали закрытый перелом костей предплечья левой руки.
В полиции Каменского рассказали, что этим случаем занимаются ювенальные полицейские. Родители обратились к правоохранителям с заявлением о том, что они не имеют ни к кому претензий, поскольку ребенок травмировался по собственной неосторожности.
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