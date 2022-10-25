В Днепропетровской области 7-месячный ребенок опрокинул на себя чашку кипятка

Прибыв на место происшествия, врачи выяснили, что ребенок опрокинул на себя чашку кипятка. В результате она получила ожоги I-II степени лица, шеи, плеч, груди. У малыша поражено 20% тела. Работники скорой помощи оперативно оказали необходимую помощь: анестезию, ожоги лечили противожоговыми антисептиками.

Обеспокоенная женщина позвонила по линии «103». Она сообщила, что в Вильногорске 7-летняя девочка облила себя кипятком.

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