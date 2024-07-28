В Днепропетровской области 59-летний мужчина до смерти забил жену

В Павлоградском районе произошло жестокое убийство.

Конфликт между супругами кончился смертью жены. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Информация об обнаружении тела женщины с многочисленными телесными повреждениями поступила в полицию в 22.00 25 июля от сестры потерпевшей.

Между семейной парой во дворе собственного домовладения возникла ссора. Во время конфликта мужчина нанес многочисленные удары 52-летней жене, после чего затащил ее в дом и уложил в постель, — говорится в сообщении полиции.

От полученных травм женщина скончалась.

Злоумышленник был задержан 26 июля. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: