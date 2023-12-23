В Днепропетровской области 30-летний мужчина обманул граждан на 100 тыс гривен

В Синельниково ранее судимый мужчина обманул граждан на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Мужчина выманивал у потерпевших данные банковских карт, под предлогом «сбоя в системе».

От преступных действий пострадали 6 граждан Украины по всей стране.

Злоумышленник в телефонном разговоре представлялся сотрудником банка, а затем выманивал у доверчивых граждан персональные данные.

Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель Первомайска.

Теперь ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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