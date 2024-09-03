В Днепропетровской области 3 сентября прогремит взрыв: где и когда

В Кривом Роге сегодня, 3 сентября, прогремит взрыв.
Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.
В 12:00 в карьере №3 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы) будет произведен производственный взрыв.
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.
В настоящее время рекомендуется внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
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