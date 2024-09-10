В Днепропетровской области 3-летняя девочка воткнула в розетку спираль от электроприбора

В Никополе родители малолетнего ребенка поделились своим несчастьем с медиками экстренной медицинской помощи, рассказывает заведующая местной СЭМД Валентина Марченко.
Семья попала под артобстрел один раз, был поврежден дом, в котором они жили, вынуждены были менять место жительства. Впоследствии прилетело и в дом, где они находились на тот момент. Пришлось менять жилье в третий раз, – пишет медикиня.
В новом доме родители раскладывали вещи, в этот момент их маленькая дочь нашла среди вещей спираль от какого-то электроприбора и воткнула ее в розетку. В результате 3-летний ребенок получил электроожог 1-2 степени ладоней и пальчиков.
Ребенку была оказана первая медицинская помощь, ее госпитализировали.
Напомним, сегодня мы писали, что в Марганце Никопольского района 8-летний мальчик получил глубокие ожоги лица во время игры на улице.
После этих случаев вряд ли, чтобы дети во второй раз подвергали себя подобной опасности, жаль только, что им пришлось экспериментальным путем добывать жизненный опыт, — отмечает медикиня.
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