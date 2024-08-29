В Днепропетровской области 29 августа прогремит взрыв

Сегодня, 29 августа, в середине дня жители Кривого Рога могут услышать взрыв.
Об этом предупредил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.
Производственный взрыв будет произведен в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы) в 14:00.
Поводов для беспокойства нет, взрывные работы контролируются спецслужбами.
Рекомендуется внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
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