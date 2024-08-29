В Днепропетровской области 29 августа прогремит взрыв

Поводов для беспокойства нет, взрывные работы контролируются спецслужбами.

Производственный взрыв будет произведен в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы) в 14:00.

Об этом предупредил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Сегодня, 29 августа, в середине дня жители Кривого Рога могут услышать взрыв.

В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.

Света будет еще меньше, чем планировалось.