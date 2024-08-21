В Днепропетровской области 21 августа слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было

В Днепропетровской области 21 августа прогремел взрыв.

С утра 21 августа жители области слышали звук взрыва во время воздушной тревоги. После отбоя глава ДнепрОВА Сергей Лысак сообщил, что над Днепропетровщиной сбили дрон-камикадзе типа «Шахед».

Об этом Сергей Лысак сообщил в своем Телеграмм-канале.

«Защитники неба сбили над областью шахед. Отработали ППК «Восток». Спасибо за защиту!”, — написал Сергей Лысак.

О сбитии вражеского шахеда сообщил и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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