В Днепропетровской области 200 га земли передали в частные руки по поддельным документам

Прокуратура вернула государству земли сельскохозяйственного назначения стоимостью 40 млн. грн.

Прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения по иску о истребовании земельного участка площадью более 200 га и стоимостью 40 млн. грн.

Эти земли находятся на территории Петропавловской поселковой территориальной общины.

В суде прокуратура доказала, что органы государственной регистрации прав на основании поддельных документов зарегистрировали право частной собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения в одном из обществ с ограниченной ответственностью.

По этим основаниям прокуратура обратилась в суд с иском, который полностью удовлетворен.

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