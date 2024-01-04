В Днепропетровской области 200 га земли передали в частные руки по поддельным документам

Прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения по иску о истребовании земельного участка площадью более 200 га и стоимостью 40 млн. грн.
Эти земли находятся на территории Петропавловской поселковой территориальной общины.
В суде прокуратура доказала, что органы государственной регистрации прав на основании поддельных документов зарегистрировали право частной собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения в одном из обществ с ограниченной ответственностью.
По этим основаниям прокуратура обратилась в суд с иском, который полностью удовлетворен.
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