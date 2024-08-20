В Днепропетровской области 20 августа прогремят взрывы: где и когда

Сегодня, 20 августа, жители Кривого Рога могут слышать взрывы с 09:00 до 15:00. В это время промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы в Терновском районе.
Об этом сообщил главный совет обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Он отметил, что работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями. Причин для беспокойства нет.
Жителям рекомендуют более внимательно следить за объявлением воздушных тревог с 09:00 до 15:00.
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