В Днепропетровской области 20 августа прогремят взрывы: где и когда

В Кривом Роге прогремят запланированные взрывы.

Сегодня, 20 августа, жители Кривого Рога могут слышать взрывы с 09:00 до 15:00. В это время промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы в Терновском районе.

Об этом сообщил главный совет обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями. Причин для беспокойства нет.

Жителям рекомендуют более внимательно следить за объявлением воздушных тревог с 09:00 до 15:00.

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