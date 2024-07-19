В Днепропетровской области 19 июля прогремит взрыв

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о запланированном взрыве.
В карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы) сегодня, 19 июля, в 14:00 будет произведен плановый взрыв в производственных целях.
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – заверил Вилкул.
Напомним, 18 июля в Кривом Роге прогремели по меньшей мере два взрыва. Если вы их слышали, не беспокойтесь, они также проводились в производственных целях и были под контролем.
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