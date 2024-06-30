В Днепропетровской области 18-летнего молодого человека задержали за серию имущественных преступлений

В городе Марганец полицейские разоблачили 18-летнего парня за совершение серии имущественных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, молодой человек причастен к четырем фактам незаконного завладения чужим имуществом, совершенным с 18 по 23 июня.Находясь вблизи частного домовладения на ул. Партизана Люлюки в г. Марганец, фигурант увидел стоящий во дворе велосипед. Воспользовавшись отсутствием владельцев, последний украл двухколесного и продал его, — говорится в сообщении полиции.

К тому же правонарушитель ночью дважды проник в помещение торгового центра. Отжав дверь, он зашел в магазин и украл товар, после чего пытался скрыться.

Совершение кражи заметил охранник ТЦ, который и вызвал следственную группу.

По информации полиции, от рук правонарушителя пострадали четыре человека.

Часть похищенного удалось вернуть законным владельцам.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении четырех уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

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