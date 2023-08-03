В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом

Жуткое самоубийство произошло на Никопольщине.

Никопольские медики пытались спасти 17-летнего парня, задушившего себя полиэтиленовым пакетом. Об этом рассказала врач Валентина Марченко.

Вечером 28 июля поступил вызов в «скорую» о парне, пытавшемся покончить с собой. Приехав по адресу, фельдшеры увидели юношу без признаков жизни. Медики предприняли реанимационные мероприятия, но к сожалению, все попытки вернуть подростка в сознание были напрасными.

На момент прибытия «скорой» смерть юноши была биологической, так что медики уже не смогли бы ничем помочь.

Но учитывая, что эта смерть внезапна, у молодого человека, фельдшер решила использовать один-единственный процент шанса в надежде на чудо. Но чуда не произошло. Констатирована биологическая смерть, — отметила Валентина.

Очевидцы рассказали, что парень надел себе на голову пакет, обмотал шею скотчем и из-за этого задохнулся. Почему юноша совершил суицид — пока неизвестно.

На следующий день стало известно еще об одной попытке суицида. 14-летняя девушка из Кривого Рога задушила себя пакетом. К сожалению, на этот раз медики также не смогли реанимировать школьницу.

Медики «скорой» призывают родителей и опекунов не игнорировать проблемы детей и помогать им, чтобы случалось меньше подобных трагедий.

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